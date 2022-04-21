Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Sırılsıklam Bikinili Paylaşım! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Alişan’ın Beynine Kan Sıçrayacak! Denizin İçinde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, tatil sezonunu arşivden görsellerini çıkararak açtı. Sırılsıklam olan haliyle bikinili bir paylaşımda bulunan Buse Varol, nefesleri kesti. Alişan’ın bu paylaşımdan hemen sonra çok kıskanacağı ve adeta beynine kan sıçrayacağına dair yorumlarda takipçiler tarafından yapıldı!
Kısa bir süre önce boşanma eşiğine gelen Buse Varol ve Alişan hayranlarını şok içerisinde bırakmışlardı. Aralarını düzelten ve evliliklerinden kara bulutları uzaklaştıran çift arasından Buse Varol ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.