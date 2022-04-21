- 21 Nis 2022 - 11:55 G: 21 Nis 2022 - 12:00

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Sırılsıklam Bikinili Paylaşım! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Alişan’ın Beynine Kan Sıçrayacak! Denizin İçinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, tatil sezonunu arşivden görsellerini çıkararak açtı. Sırılsıklam olan haliyle bikinili bir paylaşımda bulunan Buse Varol, nefesleri kesti. Alişan’ın bu paylaşımdan hemen sonra çok kıskanacağı ve adeta beynine kan sıçrayacağına dair yorumlarda takipçiler tarafından yapıldı!

Kısa bir süre önce boşanma eşiğine gelen Buse Varol ve Alişan hayranlarını şok içerisinde bırakmışlardı. Aralarını düzelten ve evliliklerinden kara bulutları uzaklaştıran çift arasından Buse Varol ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Nis 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

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