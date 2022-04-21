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21 Nis 2022 - 12:44

Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinin gerçekleri perde arkasıyla birlikte aralanıyor! Rüçhan Hanım karakterine hayat veren Veda Yurtsever’in oyunculuk performansı takdire şayan bir şekilde ilerliyor. Her sözü ayrı bir olay yaratan Rüçhan karakterinin hayatı ise yüreklerin burkulmasına neden oldu! Evliliği ve ölümü ayrı bir dert olan Rüçhan Hanım, sonuyla birlikte kendisine tiksintiyle bakanları bile hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…