- 21 Nis 2022 - 12:44 G: 21 Nis 2022 - 12:45

Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinin gerçekleri perde arkasıyla birlikte aralanıyor! Rüçhan Hanım karakterine hayat veren Veda Yurtsever’in oyunculuk performansı takdire şayan bir şekilde ilerliyor. Her sözü ayrı bir olay yaratan Rüçhan karakterinin hayatı ise yüreklerin burkulmasına neden oldu! Evliliği ve ölümü ayrı bir dert olan Rüçhan Hanım, sonuyla birlikte kendisine tiksintiyle bakanları bile hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor. Henüz sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen ekranlardaki trafiği bambaşka yöne çeviren Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan Hanım’ın sonu ise merak konusu haline geldi! Peki, neler oluyor?

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21 Nis 2022 - 12:44 Ankara- Yaşam

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