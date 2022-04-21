Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sosyal medyaya damgasını vurdu! Kıyafeti olay yaratan Demet Özdemir’e hayranları ise “Giyinmeyi unuttu! Edepsizlik” yorumlarında bulundular! 30 yaşına giren güzel oyuncu, 18 yaşındaki çıtır genç kızlara adeta taş çıkardı. Hem etki, hem de tepkileri toplayan Demet Özdemir magazin dünyasını adeta salladı!
Dünyayla Benim Aramda dizisi için çekimlere başlayan Demet Özdemir’in her paylaşımı olay yaratıyor. Sevgililer Günü’nde sevgilisinden evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerinde olan yüzüğü parmağına takmıştı. Etiler’deki lüks otelin geceliği 84 bin olan kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, şimdilerde düğün hazırlığı yapıyor. Set ve düğün telaşından geriye kalan zamanlarında sosyal medyada paylaşım yapan Demet Özdemir son paylaşımıyla şok etti! Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.