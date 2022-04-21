Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor…

Dünyayla Benim Aramda dizisi için çekimlere başlayan Demet Özdemir’in her paylaşımı olay yaratıyor. Sevgililer Günü’nde sevgilisinden evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerinde olan yüzüğü parmağına takmıştı. Etiler’deki lüks otelin geceliği 84 bin olan kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, şimdilerde düğün hazırlığı yapıyor. Set ve düğün telaşından geriye kalan zamanlarında sosyal medyada paylaşım yapan Demet Özdemir son paylaşımıyla şok etti! Peki, neler oluyor?

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