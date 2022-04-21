Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu!

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarına ayrı bir iz bırakıyor. İlk sezonuyla büyük bir kitleye ulaşan Sadakatsiz dizisi yaklaşık 3 bölüm sonra ekranlara tamamen veda edecek! Dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ise güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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