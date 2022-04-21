Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat vererek kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanana Melis Sezen, hayranlarını alev alev yaktı! Kasığına kadar açılan bir kıyafet giyerek nefesleri kesen Melis Sezen’in ağzı, yüzü, beli, başı olay yarattı. Delik deşik bir kıyafet giyen Melis Sezen, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarına ayrı bir iz bırakıyor. İlk sezonuyla büyük bir kitleye ulaşan Sadakatsiz dizisi yaklaşık 3 bölüm sonra ekranlara tamamen veda edecek! Dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ise güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.