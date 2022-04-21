- 21 Nis 2022 - 13:24

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat vererek kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanana Melis Sezen, hayranlarını alev alev yaktı! Kasığına kadar açılan bir kıyafet giyerek nefesleri kesen Melis Sezen’in ağzı, yüzü, beli, başı olay yarattı. Delik deşik bir kıyafet giyen Melis Sezen, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamlarına ayrı bir iz bırakıyor. İlk sezonuyla büyük bir kitleye ulaşan Sadakatsiz dizisi yaklaşık 3 bölüm sonra ekranlara tamamen veda edecek! Dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ise güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Nis 2022 - 13:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak! mask
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak!
Survivor Birsen Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Askılı, Minicik Elbisesiyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak! mask
Survivor Birsen Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Askılı, Minicik Elbisesiyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Sırılsıklam Bikinili Paylaşım! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Alişan’ın Beynine Kan Sıçrayacak! Denizin İçinde… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Sırılsıklam Bikinili Paylaşım! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Alişan’ın Beynine Kan Sıçrayacak! Denizin İçinde…
Survivor Ekstra Murat Özarı’nın Sigortası Durduruldu! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra Murat Özarı’nın Sigortası Durduruldu! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!”
Masterchef Dilara, Sergen Özen’e “Evet” Dedi! Evleneceği Konuşuluyordu; Sosyal Medya İnim İnim İnledi! Kutlamalar Yapılıyor… mask
Masterchef Dilara, Sergen Özen’e “Evet” Dedi! Evleneceği Konuşuluyordu; Sosyal Medya İnim İnim İnledi! Kutlamalar Yapılıyor…
Hande Erçel Minicik Taytıyla Fizik Şov Yaptı! Gözler Kaan Yıldırım’ı Aradı, Tarzı Olay Yarattı! “Enişte Bey Nerede?” Alev Alev… mask
Hande Erçel Minicik Taytıyla Fizik Şov Yaptı! Gözler Kaan Yıldırım’ı Aradı, Tarzı Olay Yarattı! “Enişte Bey Nerede?” Alev Alev…
Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Volkan’a Tekmeyi Bastı, Onur’un Elinden Tuttuğu Gibi… “Sonunda Be!” Twitter Karıştı! mask
Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Volkan’a Tekmeyi Bastı, Onur’un Elinden Tuttuğu Gibi… “Sonunda Be!” Twitter Karıştı!
Survivor Nisa Yarışmadan Evine Gönderildi! Acun Ilıcalı “Diskalifiye Edildin” Dedi; Dominik Adası Karıştı! Canlı Yayında Açıkladı… mask
Survivor Nisa Yarışmadan Evine Gönderildi! Acun Ilıcalı “Diskalifiye Edildin” Dedi; Dominik Adası Karıştı! Canlı Yayında Açıkladı…
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl … mask
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu! mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu!
Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak! mask
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak!
Survivor Birsen Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Askılı, Minicik Elbisesiyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak! mask
Survivor Birsen Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Askılı, Minicik Elbisesiyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Sırılsıklam Bikinili Paylaşım! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Alişan’ın Beynine Kan Sıçrayacak! Denizin İçinde… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Sırılsıklam Bikinili Paylaşım! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Alişan’ın Beynine Kan Sıçrayacak! Denizin İçinde…
Survivor Ekstra Murat Özarı’nın Sigortası Durduruldu! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra Murat Özarı’nın Sigortası Durduruldu! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status