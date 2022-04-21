Tüm Emekli Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan’dan Şok Açıklama! Emekli İkramiyesi Hakkında Son Karar Verildi! 2000 Lira Deniyordu…
Merak ile beklenen gündem konularından biri olan emekli bayram ikramiyelerinin 2022 yılındaki tutarı belli oldu. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan bayram ikramiyelerinin net tutarı, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemindeydi. İşte Emekli İkramiyesi ile ilgili son detaylar...
Merak ile beklenen gündem konularından biri olan emekli bayram ikramiyelerinin 2022 yılındaki tutarı belli oldu. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan bayram ikramiyelerinin net tutarı, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemindeydi. Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerine son noktayı koydu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2022? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Ramazan Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…
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21 Nis 2022 - 13:48 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.