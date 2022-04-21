Tüm Emekli Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan’dan Şok Açıklama! Emekli İkramiyesi Hakkında Son Karar Verildi! 2000 Lira Deniyordu…

Merak ile beklenen gündem konularından biri olan emekli bayram ikramiyelerinin 2022 yılındaki tutarı belli oldu. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan bayram ikramiyelerinin net tutarı, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemindeydi. Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerine son noktayı koydu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2022? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Ramazan Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

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