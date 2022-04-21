- 21 Nis 2022 - 13:52 G: 21 Nis 2022 - 13:58

Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Ali Öldü Mü? Derin Arkasında Tek Bir Bırakmadı; Öldürmeyi Kafaya Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Kanal D ekranlarının uyarlama hikayelerinden biri olan Sadakatsiz dizisi, dün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ile seyircisini adeta şoke etti. BBC’nin ‘Doctor Foster’ isimli dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisi, 20 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı 57. son bölümünde yer alan o sahneler sayesinde seyircisini şimdiden meraklandırmaya başladı. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının uyarlama hikayelerinden biri olan Sadakatsiz dizisi, dün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ile seyircisini adeta şoke etti. BBC’nin ‘Doctor Foster’ isimli dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisi, 20 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı 57. son bölümünde yer alan o sahneler sayesinde seyircisini şimdiden meraklandırmaya başladı. Öte yandan Asya’nın başına gelenleri gören Sadakatsiz izleyicisi soluğu sosyal medyada aldı. Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ne oldu? Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

21 Nis 2022 - 13:52 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak! mask
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak!
Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Volkan’a Tekmeyi Bastı, Onur’un Elinden Tuttuğu Gibi… “Sonunda Be!” Twitter Karıştı! mask
Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Volkan’a Tekmeyi Bastı, Onur’un Elinden Tuttuğu Gibi… “Sonunda Be!” Twitter Karıştı!
Yeşilçam'ın İzlenme Rekoru Kıran Filminden Güzel Haber! 'Ah Nerede' Dizi Oluyor! İşte Oyuncu Kadrosu mask
Yeşilçam'ın İzlenme Rekoru Kıran Filminden Güzel Haber! 'Ah Nerede' Dizi Oluyor! İşte Oyuncu Kadrosu
Emanet 364. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 364. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 40. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 40. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinden Doğan Ayrılıyor Mu? Sonu Belli Oldu... Yıldız Dımdızlak Ortada Kalacak; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Doğan Ayrılıyor Mu? Sonu Belli Oldu... Yıldız Dımdızlak Ortada Kalacak; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 57. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Sadakatsiz Dizisi 57. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 57. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Sadakatsiz Dizisi 57. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Şok Etti! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! Görenler Çılgına Dönüyor… mask
Masumlar Apartmanı Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Şok Etti! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! Görenler Çılgına Dönüyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Ali Öldü Mü? Derin Arkasında Tek Bir Bırakmadı; Öldürmeyi Kafaya Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Ali Öldü Mü? Derin Arkasında Tek Bir Bırakmadı; Öldürmeyi Kafaya Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Tüm Emekli Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan’dan Şok Açıklama! Emekli İkramiyesi Hakkında Son Karar Verildi! 2000 Lira Deniyordu… mask
Tüm Emekli Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan’dan Şok Açıklama! Emekli İkramiyesi Hakkında Son Karar Verildi! 2000 Lira Deniyordu…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu! mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu!
Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak! mask
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak!
Survivor Birsen Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Askılı, Minicik Elbisesiyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak! mask
Survivor Birsen Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Askılı, Minicik Elbisesiyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status