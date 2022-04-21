Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Ali Öldü Mü? Derin Arkasında Tek Bir Bırakmadı; Öldürmeyi Kafaya Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Kanal D ekranlarının uyarlama hikayelerinden biri olan Sadakatsiz dizisi, dün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ile seyircisini adeta şoke etti. BBC’nin ‘Doctor Foster’ isimli dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisi, 20 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı 57. son bölümünde yer alan o sahneler sayesinde seyircisini şimdiden meraklandırmaya başladı. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının uyarlama hikayelerinden biri olan Sadakatsiz dizisi, dün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ile seyircisini adeta şoke etti. BBC’nin ‘Doctor Foster’ isimli dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisi, 20 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı 57. son bölümünde yer alan o sahneler sayesinde seyircisini şimdiden meraklandırmaya başladı. Öte yandan Asya’nın başına gelenleri gören Sadakatsiz izleyicisi soluğu sosyal medyada aldı. Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ne oldu? Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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21 Nis 2022 - 13:52 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.