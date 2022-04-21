- 21 Nis 2022 - 13:58 G: 21 Nis 2022 - 14:05

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü…

Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasındaki yerini hızla alan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ederken; 19 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümü ile de inanılmaz ses getirdi. Son bölümünün ardından yeniden başrol oyuncuları ile seyircisinin dikkatini üzerine çeken Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasındaki yerini hızla alan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ederken; 19 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümü ile de inanılmaz ses getirdi. Son bölümünün ardından yeniden başrol oyuncuları ile seyircisinin dikkatini üzerine çeken Üç Kız Kardeş dizisi, Özgü Kaya’nın ortaya çıkan o videosu ile daha çok konuşulur hale geldi. Özgü Kaya’nın eski hallerini görenler ise, bir hayli şaşırdı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya geçmişte nasıldı? Özgü Kaya’da estetik var mı? İşte, detaylar…

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21 Nis 2022 - 13:58 - Magazin

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