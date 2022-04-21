Müge Anlı’da Mide Bulandıran, Rezil Oldu! 78 Yaşındaki Kadın Öyle Bir Halde Bulundu Ki… “Yazıklar Olsun!” Meğer Perde Arkası…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümünde akıl almaz olaylara tanıklık etti. Kızı tarafından aranan Türkan Karadağ’ın yaşadıkları ile seyircisini adeta şoke eden Müge Anlı’da bakın neler oldu! Peki, Müge Anlı, Türkan Karadağ olayı ne? Türkan Karadağ bulundu mu? Türkan Karadağ nerede? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...