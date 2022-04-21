Müge Anlı’da Mide Bulandıran, Rezil Oldu! 78 Yaşındaki Kadın Öyle Bir Halde Bulundu Ki… “Yazıklar Olsun!” Meğer Perde Arkası…
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümünde akıl almaz olaylara tanıklık etti. Kızı tarafından aranan Türkan Karadağ’ın yaşadıkları ile seyircisini adeta şoke eden Müge Anlı ve programı ile ilgili son detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümünde akıl almaz olaylara tanıklık etti. Kızı tarafından aranan Türkan Karadağ’ın yaşadıkları ile seyircisini adeta şoke eden Müge Anlı’da bakın neler oldu! Peki, Müge Anlı, Türkan Karadağ olayı ne? Türkan Karadağ bulundu mu? Türkan Karadağ nerede? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
21 Nis 2022 - 14:04 - Müge Anlı Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.