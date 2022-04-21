- 21 Nis 2022 - 14:13 G: 21 Nis 2022 - 14:18

Esra Erol’da Avukat Hülya Kuran Çılgına Döndü! 83 Milyonun Önünde Büyük Rezalet Yaşandı! Çıplak Fotoğraflar, Yasak Aşklar, Evli Adamlar…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da 83 milyonun başını yerden kaldırmayacak bir olay yaşandı! Avukat Hülya Kuran’ı çıldırtan o anlar “Rezalet” yorumlarına neden oldu. Bir ailede olmaması gereken tüm özellikleri taşıyan çiftin gündeminde ise çırılçıplak fotoğraflar, yasak aşklar, evli adamlar gibi birbirinden korkunç olaylar vardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programda çözmüş olduğu aile sorunları, kayıp ve kaçırılmalarla gündeme gelen Esra Erol, konuk olarak katılan Nurgül isimli genç kadına yardım etmek için ekibini bir araya getirdi. Genç yaşta evlenen ve boşanmak istediğini açıklayan Nurgül, Esra Erol sayesinde tek celsede boşanmıştı. Evliliklerinin toparlanabilir yanının kalmadığını ve bu evliliğin kendisini yıprattığını her seferinde dile getiren Nurgül Hanım, boşanma sonrasında ilk kez eşiyle bir araya geldi ve film koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Nis 2022 - 14:13 Ankara- Yaşam

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