Esra Erol’da Avukat Hülya Kuran Çılgına Döndü! 83 Milyonun Önünde Büyük Rezalet Yaşandı! Çıplak Fotoğraflar, Yasak Aşklar, Evli Adamlar…

Programda çözmüş olduğu aile sorunları, kayıp ve kaçırılmalarla gündeme gelen Esra Erol, konuk olarak katılan Nurgül isimli genç kadına yardım etmek için ekibini bir araya getirdi. Genç yaşta evlenen ve boşanmak istediğini açıklayan Nurgül, Esra Erol sayesinde tek celsede boşanmıştı. Evliliklerinin toparlanabilir yanının kalmadığını ve bu evliliğin kendisini yıprattığını her seferinde dile getiren Nurgül Hanım, boşanma sonrasında ilk kez eşiyle bir araya geldi ve film koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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