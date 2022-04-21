- 21 Nis 2022 - 14:14 G: 21 Nis 2022 - 14:19

Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi!

Verdiği sosyal destek ödemeleri ile vatandaşların yaşama dahlini kolaylaştıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında da bu yardımlarını sürdürüyor. Her geçen gün yeni bir destek ödemesi ile daha vatandaşların karşısına çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili son detaylar haberimizde...

Verdiği sosyal destek ödemeleri ile vatandaşların yaşama dahlini kolaylaştıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında da bu yardımlarını sürdürüyor. Her geçen gün yeni bir destek ödemesi ile daha vatandaşların karşısına çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez kira yardımı vermeye başlıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı ne kadar, kaç TL 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı şartları neler, kimler alabilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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21 Nis 2022 - 14:14 - Yaşam

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