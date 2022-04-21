Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi!
Verdiği sosyal destek ödemeleri ile vatandaşların yaşama dahlini kolaylaştıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında da bu yardımlarını sürdürüyor. Her geçen gün yeni bir destek ödemesi ile daha vatandaşların karşısına çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili son detaylar haberimizde...
Verdiği sosyal destek ödemeleri ile vatandaşların yaşama dahlini kolaylaştıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında da bu yardımlarını sürdürüyor. Her geçen gün yeni bir destek ödemesi ile daha vatandaşların karşısına çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez kira yardımı vermeye başlıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı ne kadar, kaç TL 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı şartları neler, kimler alabilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
21 Nis 2022 - 14:14 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.