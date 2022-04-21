- 21 Nis 2022 - 14:38 G: 21 Nis 2022 - 14:53

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Annenin Sırrıdır Çocuk’ta tüm sırlar ortaya çıkmaya başladı. Defne’nin doğum yaptığı gün eşini aldatan Çınar’ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte Defne ve Çınar’ın boşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Sadun’un gerçekleri gün yüzüne çıkarmasıyla birlikte ortalık çok fena karıştı! Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde neler olacak?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk, Olgun Toker, Ahmet Varlı ve Sacide Taşaner’ın bulunduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Entrika ve dramın bir dakika eksik olmadığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümüyle birlikte Defne ve Çınar’ın boşanacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Nis 2022 - 14:38 Ankara- Yaşam

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