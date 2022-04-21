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21 Nis 2022 - 14:38

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Annenin Sırrıdır Çocuk’ta tüm sırlar ortaya çıkmaya başladı. Defne’nin doğum yaptığı gün eşini aldatan Çınar’ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte Defne ve Çınar’ın boşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Sadun’un gerçekleri gün yüzüne çıkarmasıyla birlikte ortalık çok fena karıştı! Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde neler olacak?