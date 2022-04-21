Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Annenin Sırrıdır Çocuk’ta tüm sırlar ortaya çıkmaya başladı. Defne’nin doğum yaptığı gün eşini aldatan Çınar’ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte Defne ve Çınar’ın boşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Sadun’un gerçekleri gün yüzüne çıkarmasıyla birlikte ortalık çok fena karıştı! Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde neler olacak?
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk, Olgun Toker, Ahmet Varlı ve Sacide Taşaner’ın bulunduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Entrika ve dramın bir dakika eksik olmadığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümüyle birlikte Defne ve Çınar’ın boşanacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.