Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Adeta Soyundu! 25 Yaş Küçük Aşkından Sonra Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Bacım Hiç Giyinmeseydin!”

Şimdilerde 7.ke nikah masasına oturmak için hazırlık içerisinde olan Seda Sayan, düğün hazırlıklarına kendisinden başladı. İnanılmaz bir değişim geçiren Seda Sayan, yüzündeki farklılıktan verdiği kilolara kadar seyircisinin dikkatini hemencecik çekti. Öte yandan Seda Sayan’ın yeni halini görenler, ünlü ismin nasıl u kadar değişebildiğini sorgulamaya başladı! Peki, Seda Sayan nasıl bir değişim yaşadı? Seda Sayan estetik operasyon mu yaptırdı? Seda Sayan kaç kilo verdi? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...