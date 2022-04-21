Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Adeta Soyundu! 25 Yaş Küçük Aşkından Sonra Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Bacım Hiç Giyinmeseydin!”
Şimdilerde 7.ke nikah masasına oturmak için hazırlık içerisinde olan Seda Sayan, düğün hazırlıklarına kendisinden başladı. İnanılmaz bir değişim geçiren Seda Sayan, yüzündeki farklılıktan verdiği kilolara kadar seyircisinin dikkatini hemencecik çekti. İşte detaylar...
Şimdilerde 7.ke nikah masasına oturmak için hazırlık içerisinde olan Seda Sayan, düğün hazırlıklarına kendisinden başladı. İnanılmaz bir değişim geçiren Seda Sayan, yüzündeki farklılıktan verdiği kilolara kadar seyircisinin dikkatini hemencecik çekti. Öte yandan Seda Sayan’ın yeni halini görenler, ünlü ismin nasıl u kadar değişebildiğini sorgulamaya başladı! Peki, Seda Sayan nasıl bir değişim yaşadı? Seda Sayan estetik operasyon mu yaptırdı? Seda Sayan kaç kilo verdi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
21 Nis 2022 - 14:24 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.