- 21 Nis 2022 - 14:24 G: 21 Nis 2022 - 15:07

Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Adeta Soyundu! 25 Yaş Küçük Aşkından Sonra Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Bacım Hiç Giyinmeseydin!”

Şimdilerde 7.ke nikah masasına oturmak için hazırlık içerisinde olan Seda Sayan, düğün hazırlıklarına kendisinden başladı. İnanılmaz bir değişim geçiren Seda Sayan, yüzündeki farklılıktan verdiği kilolara kadar seyircisinin dikkatini hemencecik çekti. İşte detaylar...

Şimdilerde 7.ke nikah masasına oturmak için hazırlık içerisinde olan Seda Sayan, düğün hazırlıklarına kendisinden başladı. İnanılmaz bir değişim geçiren Seda Sayan, yüzündeki farklılıktan verdiği kilolara kadar seyircisinin dikkatini hemencecik çekti. Öte yandan Seda Sayan’ın yeni halini görenler, ünlü ismin nasıl u kadar değişebildiğini sorgulamaya başladı! Peki, Seda Sayan nasıl bir değişim yaşadı? Seda Sayan estetik operasyon mu yaptırdı? Seda Sayan kaç kilo verdi? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

21 Nis 2022 - 14:24 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena… mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena…
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü… mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu! mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… Ağzı, Yüzü, Beli, Başı Olay Yarattı! Delik Deşik Tarzı Yaktı Kavurdu!
Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
Demet Özdemir “Giyinmeyi Unuttu!” 30 Yaşını Sildi Attı; Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Edepsizlik!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak! mask
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak!
Survivor Birsen Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Askılı, Minicik Elbisesiyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak! mask
Survivor Birsen Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Askılı, Minicik Elbisesiyle Görenleri Alev Alev Yaktı! Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Sırılsıklam Bikinili Paylaşım! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Alişan’ın Beynine Kan Sıçrayacak! Denizin İçinde… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Sırılsıklam Bikinili Paylaşım! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Alişan’ın Beynine Kan Sıçrayacak! Denizin İçinde…
Survivor Ekstra Murat Özarı’nın Sigortası Durduruldu! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra Murat Özarı’nın Sigortası Durduruldu! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!”
Masterchef Dilara, Sergen Özen’e “Evet” Dedi! Evleneceği Konuşuluyordu; Sosyal Medya İnim İnim İnledi! Kutlamalar Yapılıyor… mask
Masterchef Dilara, Sergen Özen’e “Evet” Dedi! Evleneceği Konuşuluyordu; Sosyal Medya İnim İnim İnledi! Kutlamalar Yapılıyor…
Hande Erçel Minicik Taytıyla Fizik Şov Yaptı! Gözler Kaan Yıldırım’ı Aradı, Tarzı Olay Yarattı! “Enişte Bey Nerede?” Alev Alev… mask
Hande Erçel Minicik Taytıyla Fizik Şov Yaptı! Gözler Kaan Yıldırım’ı Aradı, Tarzı Olay Yarattı! “Enişte Bey Nerede?” Alev Alev…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena… mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena…
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi! mask
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi!
Esra Erol’da Avukat Hülya Kuran Çılgına Döndü! 83 Milyonun Önünde Büyük Rezalet Yaşandı! Çıplak Fotoğraflar, Yasak Aşklar, Evli Adamlar… mask
Esra Erol’da Avukat Hülya Kuran Çılgına Döndü! 83 Milyonun Önünde Büyük Rezalet Yaşandı! Çıplak Fotoğraflar, Yasak Aşklar, Evli Adamlar…
Müge Anlı’da Mide Bulandıran, Rezil Oldu! 78 Yaşındaki Kadın Öyle Bir Halde Bulundu Ki… “Yazıklar Olsun!” Meğer Perde Arkası… mask
Müge Anlı’da Mide Bulandıran, Rezil Oldu! 78 Yaşındaki Kadın Öyle Bir Halde Bulundu Ki… “Yazıklar Olsun!” Meğer Perde Arkası…
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü… mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü…
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Ali Öldü Mü? Derin Arkasında Tek Bir Bırakmadı; Öldürmeyi Kafaya Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Ali Öldü Mü? Derin Arkasında Tek Bir Bırakmadı; Öldürmeyi Kafaya Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status