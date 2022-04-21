Yargı Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Ceylin ve Ilgaz’ın Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!

Netflix dijital yayın platformundan yayınlanan Aşk 101 isimli dizinin ardından Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı isimli dizide de birbirlerine partnerlik eden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu dizi izleyicisinin en çok yakıştırdığı ikili haline geldi. Bu yakıştırmalara dair önemli açıklamalarda bulunan ve şuan Yargı dizisinde Ceylin’e hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz ise, olay yaratacak cümleler kullandı! Peki, Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz ile Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu birlikte mi? Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu arasında bir şey var mı? İşte, detaylar…

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