Yargı Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Ceylin ve Ilgaz’ın Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!
Netflix dijital yayın platformundan yayınlanan Aşk 101 isimli dizinin ardından Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı isimli dizide de birbirlerine partnerlik eden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu dizi izleyicisinin en çok yakıştırdığı ikili haline geldi. Bu yakıştırmalara dair önemli açıklamalarda bulunan ve şuan Yargı dizisinde Ceylin’e hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Netflix dijital yayın platformundan yayınlanan Aşk 101 isimli dizinin ardından Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı isimli dizide de birbirlerine partnerlik eden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu dizi izleyicisinin en çok yakıştırdığı ikili haline geldi. Bu yakıştırmalara dair önemli açıklamalarda bulunan ve şuan Yargı dizisinde Ceylin’e hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz ise, olay yaratacak cümleler kullandı! Peki, Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz ile Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu birlikte mi? Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu arasında bir şey var mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
21 Nis 2022 - 15:11 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.