- 24 Nis 2022 - 04:20

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!

Netflix dijital yayın platformundan yayınlanan Aşk 101 isimli dizinin ardından Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı isimli dizide de birbirlerine partnerlik eden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu dizi izleyicisinin en çok yakıştırdığı ikili haline geldi. Bu yakıştırmalara dair önemli açıklamalarda bulunan ve şuan Yargı dizisinde Ceylin’e hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Netflix dijital yayın platformundan yayınlanan Aşk 101 isimli dizinin ardından Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı isimli dizide de birbirlerine partnerlik eden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu dizi izleyicisinin en çok yakıştırdığı ikili haline geldi. Bu yakıştırmalara dair önemli açıklamalarda bulunan ve şuan Yargı dizisinde Ceylin’e hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz ise, olay yaratacak cümleler kullandı! Peki, Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz ile Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu birlikte mi? Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu arasında bir şey var mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

24 Nis 2022 - 04:20 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar… mask
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar…
Survivor Nisa ve Ogeday’ın Arasındaki Yaş Farkı Herkesi Şok Etti! Kaynanasının Kriz Çıkarması Yerden Göğe Haklı! “Resmen Çocuk!” mask
Survivor Nisa ve Ogeday’ın Arasındaki Yaş Farkı Herkesi Şok Etti! Kaynanasının Kriz Çıkarması Yerden Göğe Haklı! “Resmen Çocuk!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Boşanma Kapısı Yeniden Aralanabilir; 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Boşanma Kapısı Yeniden Aralanabilir; 2 Çocuk Annesi…
Seda Sayan’dan Kahreden Acı Haber! Canından Bir Parçaydı; Ölümüyle Gözyaşlarına Boğuldu! Düğününü Bile Erteleyebilir… mask
Seda Sayan’dan Kahreden Acı Haber! Canından Bir Parçaydı; Ölümüyle Gözyaşlarına Boğuldu! Düğününü Bile Erteleyebilir…
Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan’ın Vedası Şok Etti! Somer ve Rüçhan Göbek Atacak; Mine Kına Yakacak! Sosyal Medya Yıkılıyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan’ın Vedası Şok Etti! Somer ve Rüçhan Göbek Atacak; Mine Kına Yakacak! Sosyal Medya Yıkılıyor…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş Hakkında ki Gerçekler Acı Verdi! Evlatlık Olayı Gözyaşlarına Sebep Oldu! Meğer Yıllar Önce… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş Hakkında ki Gerçekler Acı Verdi! Evlatlık Olayı Gözyaşlarına Sebep Oldu! Meğer Yıllar Önce…
Şeyma Subaşı’dan Mısırlı Meedo’ya Tokat Gibi Darbe! Sosyal Medya Sallanıyor; El Ele, Diz Dize… Meğer Acun Ilıcalı! mask
Şeyma Subaşı’dan Mısırlı Meedo’ya Tokat Gibi Darbe! Sosyal Medya Sallanıyor; El Ele, Diz Dize… Meğer Acun Ilıcalı!
Ece Erken Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Aylar Önce Canından Ötesini Kaybetmişti, Açıklaması Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık!” mask
Ece Erken Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Aylar Önce Canından Ötesini Kaybetmişti, Açıklaması Tokat Gibi Çarptı! “Yok Artık!”
Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Simge Aköz’ü Görenler İnanamadı! Meğer O Bir Voleybolcuymuş … mask
Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Simge Aköz’ü Görenler İnanamadı! Meğer O Bir Voleybolcuymuş …
Sadakatsiz'in Nil'i Nazlı Bulum’un Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Doruk Kaya’ı Görenler İnanamadı! Meğer Meslektaşlarmış… mask
Sadakatsiz'in Nil'i Nazlı Bulum’un Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Doruk Kaya’ı Görenler İnanamadı! Meğer Meslektaşlarmış…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün… mask
Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün…
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Çıldırttı! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 39 TL, 96 TL, 149 TL'ye Düştü! mask
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Çıldırttı! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 39 TL, 96 TL, 149 TL'ye Düştü!
Yeşilçam'ın İzlenme Rekoru Kıran Filminden Güzel Haber! 'Ah Nerede' Dizi Oluyor! İşte Oyuncu Kadrosu mask
Yeşilçam'ın İzlenme Rekoru Kıran Filminden Güzel Haber! 'Ah Nerede' Dizi Oluyor! İşte Oyuncu Kadrosu
Haksızlığa Ve Yalana Tahammül Edemeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Doğrucu O Burçlar… mask
Haksızlığa Ve Yalana Tahammül Edemeyen Burçlar Hangisidir? İşte En Doğrucu O Burçlar…
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status