Yargı Dizisinde Ceylin’in Defteri Kapandı! O Tarihten Sonra Dizide Yok, Yerine Bambaşka Bir İsim Geliyor! Senaristten Tokat Gibi Hamle Geldi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin defteri sonsuza denk kapandı! O tarihten sonra Pınar Deniz’in dizide olmayacağı bomba gibi ortaya çıktı! Yerine bambaşka bir ismin geleceği de ortaya çıkarken; senaristten gelen tokat gibi hamle şok içerisinde kalınmasına neden oldu! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi her Pazar akşamına damgasını vuruyor. Sevilerek takip edilen Yargı dizisinde zaman sirkülasyonu yaşanması dengeleri değiştirmişti. Ceylin’in babasının ölümünün ortaya çıkması ve cinayette Çınar’ın katil olarak gözükmesinin ardından birde Ceylin’in katil olarak görünmesi şok içerisinde bırakmıştı! Peki, Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz diziden ayrılacak mı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.