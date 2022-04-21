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21 Nis 2022 - 14:55

Yargı Dizisinde Ceylin’in Defteri Kapandı! O Tarihten Sonra Dizide Yok, Yerine Bambaşka Bir İsim Geliyor! Senaristten Tokat Gibi Hamle Geldi!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin defteri sonsuza denk kapandı! O tarihten sonra Pınar Deniz’in dizide olmayacağı bomba gibi ortaya çıktı! Yerine bambaşka bir ismin geleceği de ortaya çıkarken; senaristten gelen tokat gibi hamle şok içerisinde kalınmasına neden oldu! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?