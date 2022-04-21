Müge Anlı’nın Canlı Yayında Aradığı İsim Ortaya Çıktı! Eli Koluna Dolaşmış; Büyük Hata Yapmıştı! Meğer O İsim…
ATV ekranlarının adeta reyting canavarı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün bir kayıp olayı ile gündemlere bomba gibi düştü. Genç yaşta kaybolan 24 yaşındaki Emrah Köylü’yü arayan Müge Anlı, genç adam ile ilgili sıcak gelişmeyi bugün seyircisine aktardı. İşte detaylar...
ATV ekranlarının adeta reyting canavarı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün bir kayıp olayı ile gündemlere bomba gibi düştü. Genç yaşta kaybolan 24 yaşındaki Emrah Köylü’yü arayan Müge Anlı, genç adam ile ilgili sıcak gelişmeyi bugün seyircisine aktardı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler oluyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Emrah Köylü olayı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Emrah Köylü bulundu mu? İşte, detaylar…
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21 Nis 2022 - 15:13 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.