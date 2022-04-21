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21 Nis 2022 - 15:45

Kerem Bürsin Evleniyor Mu? Nikah Tarihleriyle Hande Erçel’i Darmaduman Etmişti; Son Durum Şok Etti! Açıklaması Olay Üzerine Olay Yarattı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin evlilik hazırlığında olması da ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Nikah tarihleri hakkında şok eden iddialar ortaya atılmıştı; son durum dengeleri değiştirdi! Kerem Bürsin ise bu konular hakkında bir açıklamada bulunarak olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…