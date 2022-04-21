Kerem Bürsin Evleniyor Mu? Nikah Tarihleriyle Hande Erçel’i Darmaduman Etmişti; Son Durum Şok Etti! Açıklaması Olay Üzerine Olay Yarattı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin evlilik hazırlığında olması da ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Nikah tarihleri hakkında şok eden iddialar ortaya atılmıştı; son durum dengeleri değiştirdi! Kerem Bürsin ise bu konular hakkında bir açıklamada bulunarak olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilk sezonun bitimiyle birlikte sevgili olmaya karar vermişlerdi. Birlikte Maldviler tatiline giden ikili bu anları ise sosyal medya üzerinden paylaşmışlardı. Sevgili olduklarını ilk kez açıklayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin yaklaşık 10 ay süren bir aşk yaşamışlar ve ayrılma kararı almışlardı. Şimdi ise Kerem Bürsin hem aşk hem de evlilik iddialarına ilk kez yanıt verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.