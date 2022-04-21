Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Fermuarını İndirdi, Braletiyle Büyüledi! Alev Alev Yaktı; “Baban Kalp Krizi Geçirecek!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı salladı! Gömleğinin fermuarını indiren Gizem Tuncer, braletiyle adeta büyüledi! Alev alev yakan pozlar veren Gizem Tuncer’e “Baban kalp krizi geçirecek!” yorumları yapıldı! Peki, Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer nasıl bir paylaşımda bulundu?
40 kilo vererek gündeme bomba gibi düşen Gizem Tuncer, şimdilerde kusursuz fiziğini korumak için diyet yapıyor ve düzenli olarak sporuna gidiyor. Kusursuz fiziğiyle gündeme bomba gibi düşen Gizem Tuncer’in son paylaşımı şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.