Yasak Elma Dizisine Sadakatsiz Dizisinden Derin Geliyor! Kumru, Yıldız ve Ender Defteri Kapanacak! Terör Estirecek; Burunlarından Getirecek!
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’ya Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Melis Sezen giriş yapacak! Sadakatsiz dizisinde tutuklu bir aşık olan Derin’e hayat veren Melis Sezen’in Yasak Elma dizisindeki karakteri için hazırlıklara başladığı gündeme bomba gibi düştü. Kumru, Yıldız ve Ender’in defterini kapatacak olan Melis Sezen şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarını sallıyor! Yeni sezonu için imzaları atan Yasak Elma dizisinden sezon sonu Yıldız’ın ölerek diziye ayrılacağı açıklanmıştı. Yıldız karakteri çıkmadan diziye Sadakatsiz dizsinin yıldız oyuncusu Melis Sezen resmen giriş yapacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.