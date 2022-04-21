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21 Nis 2022 - 16:18

Yasak Elma Dizisine Sadakatsiz Dizisinden Derin Geliyor! Kumru, Yıldız ve Ender Defteri Kapanacak! Terör Estirecek; Burunlarından Getirecek!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’ya Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Melis Sezen giriş yapacak! Sadakatsiz dizisinde tutuklu bir aşık olan Derin’e hayat veren Melis Sezen’in Yasak Elma dizisindeki karakteri için hazırlıklara başladığı gündeme bomba gibi düştü. Kumru, Yıldız ve Ender’in defterini kapatacak olan Melis Sezen şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…