- 21 Nis 2022 - 17:28 G: 21 Nis 2022 - 17:47

Survivor All Star’dan Barış Murat Yağcı Ayrılıyor Mu? Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bu sene bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı iddialara göre yarışmadan çekilmek zorunda kaldı! Sağlık sorunun nüksetmesiyle birlikte pılını pırtını topladığı konuşulan Barış Murat Yağcı’nın hayranlarına ikinci şok ise İstanbul’da bir özel hastanenin adına açılmasıyla birlikte koptu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında feci bir sakatlık yaşayan Barış Murat Yağcı, dizinin üstüne uzun bir süre basamamıştı. Koltuk değneklerinden ve yarışmacılardan destek alarak yürüyen Barış Murat Yağcı, 1 ayın sonunda parkurlarda yerini almıştı ama resmen başarılı yarışmacıya nazar değdi ve yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Nis 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

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