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25 Nis 2022 - 12:06

Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bu sene bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı iddialara göre yarışmadan çekilmek zorunda kaldı! Sağlık sorunun nüksetmesiyle birlikte pılını pırtını topladığı konuşulan Barış Murat Yağcı’nın hayranlarına ikinci şok ise İstanbul’da bir özel hastanenin adına açılmasıyla birlikte koptu! Peki, neler oluyor?