Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bu sene bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı iddialara göre yarışmadan çekilmek zorunda kaldı! Sağlık sorunun nüksetmesiyle birlikte pılını pırtını topladığı konuşulan Barış Murat Yağcı’nın hayranlarına ikinci şok ise İstanbul’da bir özel hastanenin adına açılmasıyla birlikte koptu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında feci bir sakatlık yaşayan Barış Murat Yağcı, dizinin üstüne uzun bir süre basamamıştı. Koltuk değneklerinden ve yarışmacılardan destek alarak yürüyen Barış Murat Yağcı, 1 ayın sonunda parkurlarda yerini almıştı ama resmen başarılı yarışmacıya nazar değdi ve yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.