Burak Özçivit’in Eski Aşkı Ceylan Çapa Açıldı Saçıldı! “Aman Fahriye Evcen Görmesin!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor! Minicik Şortuyla…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit’in eski sevgilisi Ceylan Çapa açıldı saçıldı. Yazın gelmesiyle birlikte sosyal medyada şok paylaşımlar yapan Ceylan Çapa’nın hayranları o paylaşımları görünce; “Aman Fahriye Evcen görmesin! Kıskanır” yorumlarında bulundu! Sosyal medyayı alev alev yakan Ceylan Çapa, minicik şortuyla şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun yıllar önce Burak Özçivit ve Ceylan Çapa çifti neredeyse 3 yıl boyunca aşk yaşamışlardı. Bir küs bir barışık olan çift en sonunda ise Fahriye Evcen yüzünden ayrılmışlardı. Çalıkuşu isimli dizide başrol olarak yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen o dönemlerde tanışmışlardı. İkili hayranları tarafından çok yakıştırılıyorlardı. Ceylan Çapa ise resti çekerek Burak Özçivit’ten ayrılmıştı. Peki, Ceylan Çapa nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.