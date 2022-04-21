Burak Özçivit’in Eski Aşkı Ceylan Çapa Açıldı Saçıldı! “Aman Fahriye Evcen Görmesin!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor! Minicik Şortuyla…

Uzun yıllar önce Burak Özçivit ve Ceylan Çapa çifti neredeyse 3 yıl boyunca aşk yaşamışlardı. Bir küs bir barışık olan çift en sonunda ise Fahriye Evcen yüzünden ayrılmışlardı. Çalıkuşu isimli dizide başrol olarak yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen o dönemlerde tanışmışlardı. İkili hayranları tarafından çok yakıştırılıyorlardı. Ceylan Çapa ise resti çekerek Burak Özçivit’ten ayrılmıştı. Peki, Ceylan Çapa nasıl bir paylaşımda bulundu?

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