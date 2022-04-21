- 21 Nis 2022 - 17:56 G: 21 Nis 2022 - 18:23

Burak Özçivit’in Eski Aşkı Ceylan Çapa Açıldı Saçıldı! “Aman Fahriye Evcen Görmesin!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor! Minicik Şortuyla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit’in eski sevgilisi Ceylan Çapa açıldı saçıldı. Yazın gelmesiyle birlikte sosyal medyada şok paylaşımlar yapan Ceylan Çapa’nın hayranları o paylaşımları görünce; “Aman Fahriye Evcen görmesin! Kıskanır” yorumlarında bulundu! Sosyal medyayı alev alev yakan Ceylan Çapa, minicik şortuyla şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun yıllar önce Burak Özçivit ve Ceylan Çapa çifti neredeyse 3 yıl boyunca aşk yaşamışlardı. Bir küs bir barışık olan çift en sonunda ise Fahriye Evcen yüzünden ayrılmışlardı. Çalıkuşu isimli dizide başrol olarak yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen o dönemlerde tanışmışlardı. İkili hayranları tarafından çok yakıştırılıyorlardı. Ceylan Çapa ise resti çekerek Burak Özçivit’ten ayrılmıştı. Peki, Ceylan Çapa nasıl bir paylaşımda bulundu?

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21 Nis 2022 - 17:56 Ankara- Yaşam

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