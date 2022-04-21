Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Şoku! Senarist, Yönetmen Kapısını Çaldı; Gümbür Gümbür Geliyor! Züleyha Donup Kalacak…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yavaş yavaş final hazırlıklarına başladı. Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Demir Yaman karakterinin yeniden ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düştü. Senarist, yönetmen ve diğer tüm ekibin Murat Ünalmış’ın kapısını çaldığı gündeme bomba gibi düştü! Gümbür gümbür yeniden ekranlara gelecek olan Demir Yaman karakteri dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına bomba gibi düşüyor. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Demir Yaman’ın dönüşü ise sevenlerini havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.