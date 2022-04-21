- 21 Nis 2022 - 18:57 G: 21 Nis 2022 - 19:11

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Şoku! Senarist, Yönetmen Kapısını Çaldı; Gümbür Gümbür Geliyor! Züleyha Donup Kalacak…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yavaş yavaş final hazırlıklarına başladı. Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Demir Yaman karakterinin yeniden ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düştü. Senarist, yönetmen ve diğer tüm ekibin Murat Ünalmış’ın kapısını çaldığı gündeme bomba gibi düştü! Gümbür gümbür yeniden ekranlara gelecek olan Demir Yaman karakteri dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına bomba gibi düşüyor. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Demir Yaman’ın dönüşü ise sevenlerini havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Nis 2022 - 18:57 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız 40. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 40. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Emanet 364. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 364. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Ali Öldü Mü? Derin Arkasında Tek Bir Bırakmadı; Öldürmeyi Kafaya Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Ali Öldü Mü? Derin Arkasında Tek Bir Bırakmadı; Öldürmeyi Kafaya Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Yeşilçam'ın İzlenme Rekoru Kıran Filminden Güzel Haber! 'Ah Nerede' Dizi Oluyor! İşte Oyuncu Kadrosu mask
Yeşilçam'ın İzlenme Rekoru Kıran Filminden Güzel Haber! 'Ah Nerede' Dizi Oluyor! İşte Oyuncu Kadrosu
Mahkum Dizisinden Büge Ayrılıyor! Barış Kor Ateşler İçerisinde Yanacak; Topuklarına Sıkıp Gidecek! Savcı Fırat’la Evlenmesi An Meselesi… mask
Mahkum Dizisinden Büge Ayrılıyor! Barış Kor Ateşler İçerisinde Yanacak; Topuklarına Sıkıp Gidecek! Savcı Fırat’la Evlenmesi An Meselesi…
Camdaki Kız Sedat’ın Boşanma Sonrası Hayatı Yıkım Oldu! Nalan’ın Tekmeyi Basmasıyla Birlikte O İsimle Evlenecek! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Sedat’ın Boşanma Sonrası Hayatı Yıkım Oldu! Nalan’ın Tekmeyi Basmasıyla Birlikte O İsimle Evlenecek! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde Ceylin’in Defteri Kapandı! O Tarihten Sonra Dizide Yok, Yerine Bambaşka Bir İsim Geliyor! Senaristten Tokat Gibi Hamle Geldi! mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in Defteri Kapandı! O Tarihten Sonra Dizide Yok, Yerine Bambaşka Bir İsim Geliyor! Senaristten Tokat Gibi Hamle Geldi!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena… mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Çınar ve Defne Boşanıyor! Aldatma Gün Yüzüne Çıktı; Sadun Tokat Gibi Çarptı! Ortalık Çok Fena…
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak! mask
Üç Kız Kardeş Rüçhan Hanım’ın Hikayesi Yürekleri Burktu! Evliliği Ayrı Dert, Ölümü Ayrı… Tiksintiyle Bile Bakanları Hüngür Hüngür Ağlatacak!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Burak Özçivit’in Eski Aşkı Ceylan Çapa Açıldı Saçıldı! “Aman Fahriye Evcen Görmesin!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor! Minicik Şortuyla… mask
Burak Özçivit’in Eski Aşkı Ceylan Çapa Açıldı Saçıldı! “Aman Fahriye Evcen Görmesin!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor! Minicik Şortuyla…
Survivor All Star’dan Barış Murat Yağcı Ayrılıyor Mu? Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti… mask
Survivor All Star’dan Barış Murat Yağcı Ayrılıyor Mu? Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Adeta Soyundu! 25 Yaş Küçük Aşkından Sonra Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Bacım Hiç Giyinmeseydin!” mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Adeta Soyundu! 25 Yaş Küçük Aşkından Sonra Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Bacım Hiç Giyinmeseydin!”
Yargı Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Ceylin ve Ilgaz’ın Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi! mask
Yargı Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Ceylin ve Ilgaz’ın Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü… mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü…
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl … mask
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …
Teşkilat Dizisinin Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’nun Eski Sevgilisi Çıka Çıka Bakın Kim Çıktı! Kaan Yıldırım’ı Görenler İnanamadı! Meğer Dolu Dizgin Aşk Yaşamışlar… mask
Teşkilat Dizisinin Ceren’i Ezgi Eyüboğlu’nun Eski Sevgilisi Çıka Çıka Bakın Kim Çıktı! Kaan Yıldırım’ı Görenler İnanamadı! Meğer Dolu Dizgin Aşk Yaşamışlar…
Nihat Hatipoğlu Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Emel Hatipoğlu İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Nihat Hatipoğlu Ne Kadar Maaş Alıyor? mask
Nihat Hatipoğlu Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Emel Hatipoğlu İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Nihat Hatipoğlu Ne Kadar Maaş Alıyor?
Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Kurt Efe babasının kopyası! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocuğu Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Kurt Efe babasının kopyası! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
Mahkum Dizisinden Büge Ayrılıyor! Barış Kor Ateşler İçerisinde Yanacak; Topuklarına Sıkıp Gidecek! Savcı Fırat’la Evlenmesi An Meselesi… mask
Mahkum Dizisinden Büge Ayrılıyor! Barış Kor Ateşler İçerisinde Yanacak; Topuklarına Sıkıp Gidecek! Savcı Fırat’la Evlenmesi An Meselesi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burak Özçivit’in Eski Aşkı Ceylan Çapa Açıldı Saçıldı! “Aman Fahriye Evcen Görmesin!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor! Minicik Şortuyla… mask
Burak Özçivit’in Eski Aşkı Ceylan Çapa Açıldı Saçıldı! “Aman Fahriye Evcen Görmesin!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor! Minicik Şortuyla…
Survivor All Star’dan Barış Murat Yağcı Ayrılıyor Mu? Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti… mask
Survivor All Star’dan Barış Murat Yağcı Ayrılıyor Mu? Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…
Müge Anlı’nın Canlı Yayında Aradığı İsim Ortaya Çıktı! Eli Koluna Dolaşmış; Büyük Hata Yapmıştı! Meğer O İsim… mask
Müge Anlı’nın Canlı Yayında Aradığı İsim Ortaya Çıktı! Eli Koluna Dolaşmış; Büyük Hata Yapmıştı! Meğer O İsim…
Yargı Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Ceylin ve Ilgaz’ın Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi! mask
Yargı Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Ceylin ve Ilgaz’ın Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Adeta Soyundu! 25 Yaş Küçük Aşkından Sonra Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Bacım Hiç Giyinmeseydin!” mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Adeta Soyundu! 25 Yaş Küçük Aşkından Sonra Öyle Bir Hale Geldi Ki… “Bacım Hiç Giyinmeseydin!”
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi! mask
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status