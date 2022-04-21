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21 Nis 2022 - 18:57

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Şoku! Senarist, Yönetmen Kapısını Çaldı; Gümbür Gümbür Geliyor! Züleyha Donup Kalacak…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yavaş yavaş final hazırlıklarına başladı. Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Demir Yaman karakterinin yeniden ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düştü. Senarist, yönetmen ve diğer tüm ekibin Murat Ünalmış’ın kapısını çaldığı gündeme bomba gibi düştü! Gümbür gümbür yeniden ekranlara gelecek olan Demir Yaman karakteri dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…