ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 22 Nisan 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralıların yoğun bir ilgiyle takip ettiği su kesintileri uyarıları, 22 Nisan 2022 Cuma günü için de ASKİ tarafından o ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 22 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 22 Nisan Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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