22 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 22 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir güne başlayan Ankaralılar, bugün de elektrik kesintilerinin olumsuz etkileriyle karşılaşmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Ankaralıları sık sık uyaran Başkent EDAŞ ise, özellikle o dokuz ilçede yaşayan başkentlilere sesleniyor. Peki, 22 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 22 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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