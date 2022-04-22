Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş…
ATV ekranlarından yayınlanan ve gündüz kuşağının önemli yapımlarından biri olan Esra Erol’da programını hukukçusu olarak tanınan Hülya Kuran, programın seyircisinin gönlünde de taht kuran ekran isimlerinden biri haline geldi. Hayatı ile sık sık merak edilen Hülya Kuran kim ve bilinmeyenleri neler? İşte detaylar...
ATV ekranlarından yayınlanan ve gündüz kuşağının önemli yapımlarından biri olan Esra Erol’da programını hukukçusu olarak tanınan Hülya Kuran, programın seyircisinin gönlünde de taht kuran ekran isimlerinden biri haline geldi. Hayatı ile sık sık merak edilen Hülya Kuran’ın 23 senelik eşini görenler ise, gözlerine asla inanamadı. Peki, Esra Erol'daki avukat Hülya Kuran’ın eşi kim? Selami Kuran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte, detaylar…
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22 Nis 2022 - 08:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.