Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş…

ATV ekranlarından yayınlanan ve gündüz kuşağının önemli yapımlarından biri olan Esra Erol’da programını hukukçusu olarak tanınan Hülya Kuran, programın seyircisinin gönlünde de taht kuran ekran isimlerinden biri haline geldi. Hayatı ile sık sık merak edilen Hülya Kuran’ın 23 senelik eşini görenler ise, gözlerine asla inanamadı. Peki, Esra Erol'daki avukat Hülya Kuran’ın eşi kim? Selami Kuran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte, detaylar…

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