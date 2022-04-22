Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Kanal D ekranlarının en entrikalı yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi, bu hafta ekranlara gelen bölümü ile bir hayli konuşuldu. Derin’in kendisini kaybetmesi sonucu kızından haber alamayan Gönül’ün yeni oyunları da Sadakatsiz izleyicisini derinden etkiledi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının en entrikalı yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi, bu hafta ekranlara gelen bölümü ile bir hayli konuşuldu. Derin’in kendisini kaybetmesi sonucu kızından haber alamayan Gönül’ün yeni oyunları da Sadakatsiz izleyicisini derinden etkiledi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner’in yaşını duyanlar, kulaklarına inanamadı! Peki, Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kaç yaşında? Gözde Seda Altuner kimdir, aslen nereli? Gözde Seda Altuner hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
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22 Nis 2022 - 08:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.