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22 Nis 2022 - 08:41

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Kanal D ekranlarının en entrikalı yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi, bu hafta ekranlara gelen bölümü ile bir hayli konuşuldu. Derin’in kendisini kaybetmesi sonucu kızından haber alamayan Gönül’ün yeni oyunları da Sadakatsiz izleyicisini derinden etkiledi. Öte yandan Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...