- 22 Nis 2022 - 08:45 G: 22 Nis 2022 - 08:49

Sera Kutlubey Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Yeni bir yapım için hazırlıklarını tamamlamış olan ünlü oyuncu Sera Kutlubey, FOX TV ekranlarından yayınlanacak olan İyilik dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacağını resmen açıkladı. Önümüzdeki haftadan itibaren İyilik isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Sera Kutlubey ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizd.e..

Yeni bir yapım için hazırlıklarını tamamlamış olan ünlü oyuncu Sera Kutlubey, FOX TV ekranlarından yayınlanacak olan İyilik dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacağını resmen açıkladı. Önümüzdeki haftadan itibaren İyilik isimli dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Sera Kutlubey, dizinin tanıtım fragmanının ardından bir hayli merak edilen ekran isimleri arasındaki yerini de aldı. Öte yandan Sera Kutlubey’in yaşı, ünlü ismin yaşamına dair en şaşırtıcı detaylardan biri oldu. Peki, Sera Kutlubey kaç yaşında? Sera Kutlubey kimdir, aslen nereli? Sera Kutlubey hangi dizi ve filmlerde kim oynadı? İşte, detaylar…

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22 Nis 2022 - 08:45 - Magazin

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