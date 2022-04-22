Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Burak Sağyaşar İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yaş…

Yeni bir diziye başlayacak olan Hatice Şendil, FOX TV ekranlarından yayınlanacak olan İyilik için sete girmeye başladı. Yeni dizide aldatılan bir kadını canlandıracak olan Hatice Şendil, şimdiden televizyon izleyicisinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Öte yandan Hatice Şendil’i mercek altına alan televizyon izleyicisi, ünlü oyuncunun yaşını görünce hayretler içerisinde kaldı. Peki, Hatice Şendil kaç yaşında? Hatice Şendil kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi kim? Hatice Şendil hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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