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02 May 2022 - 21:23

Survivor Sude Burcu Yarışmaya Veda Ediyor! Acun Ilıcalı Daha Fazla Dayanamadı, Evine Gönderiyor! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal aşk dedikodularına karışan Sude Burcu’nun Yağmur Banda’dan sonra ekranlara veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan ayrıldığını gözyaşları içerisinde açıklayan Sude Burcu’nun uçak biletini ise Mert Öcal aldı! Bunun üzerine milyonlarca kişi, “Ya Rabbi çok şükür! Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor All Star’da neler oluyor?