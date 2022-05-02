- 02 May 2022 - 21:23

Survivor Sude Burcu Yarışmaya Veda Ediyor! Acun Ilıcalı Daha Fazla Dayanamadı, Evine Gönderiyor! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal aşk dedikodularına karışan Sude Burcu’nun Yağmur Banda’dan sonra ekranlara veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan ayrıldığını gözyaşları içerisinde açıklayan Sude Burcu’nun uçak biletini ise Mert Öcal aldı! Bunun üzerine milyonlarca kişi, “Ya Rabbi çok şükür! Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor All Star’da neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Takım değişikliğinin yaşandığı Survivor’da yeni takımların çok güçlü oluşu da gözlerden kaçmadı. Yeni takımından hemen önce Yağmur Banda hakkında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Sude Burcu’nun yarışmadan çekilmek istediğini de belirtmesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 May 2022 - 21:23 Ankara- Yaşam

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