- 22 Nis 2022 - 09:22 G: 22 Nis 2022 - 09:23

Survivor Sude, Yağmur’un Arkasından Gidiyor! Yarışmadan Ayrıldığını Gözyaşları İçinde Açıklandı; Mert Öcal Uçak Bileti Aldı! “Ya Rabbi Çok Şükür!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal aşk dedikodularına karışan Sude Burcu’nun Yağmur Banda’dan sonra ekranlara veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan ayrıldığını gözyaşları içerisinde açıklayan Sude Burcu’nun uçak biletini ise Mert Öcal aldı! Bunun üzerine milyonlarca kişi, “Ya Rabbi çok şükür! Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor All Star’da neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Takım değişikliğinin yaşandığı Survivor’da yeni takımların çok güçlü oluşu da gözlerden kaçmadı. Yeni takımından hemen önce Yağmur Banda hakkında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Sude Burcu’nun yarışmadan çekilmek istediğini de belirtmesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Nis 2022 - 09:22 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Burak Sağyaşar İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yaş… mask
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Burak Sağyaşar İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yaş…
Sera Kutlubey Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Sera Kutlubey Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş… mask
Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş…
Yargı Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Ceylin ve Ilgaz’ın Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi! mask
Yargı Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Ceylin ve Ilgaz’ın Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü… mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Böyle Hiç Görülmedi! Sosyal Medya Sallanıyor, Yıllar Önce Ortaya Çıkan O Görüntü…
Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında… mask
Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında…
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…” mask
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…”
Masumlar Apartmanı Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Şok Etti! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! Görenler Çılgına Dönüyor… mask
Masumlar Apartmanı Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Şok Etti! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! Görenler Çılgına Dönüyor…
Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Burak Sağyaşar İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yaş… mask
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Burak Sağyaşar İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yaş…
Sera Kutlubey Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Sera Kutlubey Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş… mask
Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş…
22 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status