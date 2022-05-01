Survivor Sude’nin Yarışma Hayatı Bitti; Acun Evine Gönderdi! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal aşk dedikodularına karışan Sude Burcu’nun Yağmur Banda’dan sonra ekranlara veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan ayrıldığını gözyaşları içerisinde açıklayan Sude Burcu’nun uçak biletini ise Mert Öcal aldı! Bunun üzerine milyonlarca kişi, “Ya Rabbi çok şükür! Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor All Star’da neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Takım değişikliğinin yaşandığı Survivor’da yeni takımların çok güçlü oluşu da gözlerden kaçmadı. Yeni takımından hemen önce Yağmur Banda hakkında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Sude Burcu’nun yarışmadan çekilmek istediğini de belirtmesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.