- 22 Nis 2022 - 09:38 G: 22 Nis 2022 - 09:39

Camdaki Kız Dizisinden Ağlatan Acıtan Veda! Muzo’nun Defteri Koroğlu Ailesinde Kapandı! Pılını Pırtını Topladı, Artık Olmayacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız yürekleri sızım sızım sızlattı. Acıtan bir vedanın kapıda olduğunu gösteren Camdaki Kız dizisinde Enis Arıkan’ın hayat verdiği Muzo karakterinin defteri Koroğlu ailesi için kapandı. Pılını pırtını toplayan Muzo, artık Koroğlu konağında olmayacağını duyurdu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor. 40. bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Hayri cephesinde olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyordu ama Muzo için son nokta konuldu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

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22 Nis 2022 - 09:38 Ankara- Yaşam

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