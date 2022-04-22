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22 Nis 2022 - 09:38

Camdaki Kız Dizisinden Ağlatan Acıtan Veda! Muzo’nun Defteri Koroğlu Ailesinde Kapandı! Pılını Pırtını Topladı, Artık Olmayacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız yürekleri sızım sızım sızlattı. Acıtan bir vedanın kapıda olduğunu gösteren Camdaki Kız dizisinde Enis Arıkan’ın hayat verdiği Muzo karakterinin defteri Koroğlu ailesi için kapandı. Pılını pırtını toplayan Muzo, artık Koroğlu konağında olmayacağını duyurdu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?