Camdaki Kız Dizisinden Ağlatan Acıtan Veda! Muzo’nun Defteri Koroğlu Ailesinde Kapandı! Pılını Pırtını Topladı, Artık Olmayacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız yürekleri sızım sızım sızlattı. Acıtan bir vedanın kapıda olduğunu gösteren Camdaki Kız dizisinde Enis Arıkan’ın hayat verdiği Muzo karakterinin defteri Koroğlu ailesi için kapandı. Pılını pırtını toplayan Muzo, artık Koroğlu konağında olmayacağını duyurdu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor. 40. bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Hayri cephesinde olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyordu ama Muzo için son nokta konuldu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.