- 22 Nis 2022 - 09:57 G: 22 Nis 2022 - 10:06

Alişan’ın Eşi Buse Varol Minileri Kısalttıkça Kısalttı! Alişan “Giyme” Dedikçe Eteğin Boyu Küçülüyor! Banyo Pozuyla Nefesleri Kesti…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı alev alev yaktı. Fiziğini kusursuz hale getiren Alişan’ın eşi Buse Varol, minileri giymeye başladı! Alişan’ın bu tarz kıyafetlere izin vermediği ve “Giyme” dediği konuşulurken; Buse Varol’un banyo pozu ağızların açık kalmasına neden oldu! Eteğinin boyunu küçülten Buse Varol, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda boşanma krizi yaşayan Buse Varol ve Alişan hayranlarının ağzını açık bırakmıştı. El ele görüntülenerek zor günleri geride bıraktıklarını açıklayan çift, sosyal medya hesaplarından ise mutlu olduklarını gösteren paylaşımlarda bulunmuşlardı. Sosyal medya hesabından banyodan bir paylaşım yapan Buse Varol, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Nis 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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Alişan’ın Eşi Buse Varol Minileri Kısalttıkça Kısalttı! Alişan “Giyme” Dedikçe Eteğin Boyu Küçülüyor! Banyo Pozuyla Nefesleri Kesti… mask
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