"Gülşen’in Evliliği Bitiyor, Boşanma Evrakları İmzalandı!" Öyle Bir Fotoğraf Çıktı Ki, Çocukları Çaresiz Kalabilir! “Bu Kez Kesin Bitti!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’in evliliği iddialara göre bitti ve boşanma işlemleri imzalandı! Ortaya çıkan görselle birlikte çocukları Azur’un çaresiz kalabileceğine dair yorumlarda yapılmaya başlandı. Birçok kişi ise “Bu kez kesin bitti” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sahne kıyafetleri ve cesur tarzıyla tepkilerin odak noktası haline gelen Gülşen hakkında çoğu kez boşanma iddiaları gündeme gelmişti. Her zaman bu boşanma iddialarını yalanlayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftini şok edecek bir görselin basında yayılması dengeleri değiştirdi. Kucak dansı yaptığı isimle samimi pozları şok eden Gülşen, gündemi salladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.