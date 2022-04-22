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22 Nis 2022 - 10:28

"Gülşen’in Evliliği Bitiyor, Boşanma Evrakları İmzalandı!" Öyle Bir Fotoğraf Çıktı Ki, Çocukları Çaresiz Kalabilir! “Bu Kez Kesin Bitti!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’in evliliği iddialara göre bitti ve boşanma işlemleri imzalandı! Ortaya çıkan görselle birlikte çocukları Azur’un çaresiz kalabileceğine dair yorumlarda yapılmaya başlandı. Birçok kişi ise “Bu kez kesin bitti” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…