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22 Nis 2022 - 10:57

Songül Karlı’dan Tüyler Ürperten; Kan Donduran İtiraf! Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Meğer Songül Karlı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı hayranlarını gözyaşlarına boğdu! Tüyler ürperten ve kan donduran bir açıklamada bulunan Songül Karlı, yıllar sonra ilk kez açıklamada bulundu! Hayranlarını derinden üzen Songül Karlı, sosyal medyayı da resmen salladı! İşte Songül Karlı’dan gelen skandal açıklama…