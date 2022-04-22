Songül Karlı’dan Tüyler Ürperten; Kan Donduran İtiraf! Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Meğer Songül Karlı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı hayranlarını gözyaşlarına boğdu! Tüyler ürperten ve kan donduran bir açıklamada bulunan Songül Karlı, yıllar sonra ilk kez açıklamada bulundu! Hayranlarını derinden üzen Songül Karlı, sosyal medyayı da resmen salladı! İşte Songül Karlı’dan gelen skandal açıklama…
Kısa bir süre önce Fransız askısı yaptıran Songül Karlı, değişimiyle şok etkisi yaratmıştı. Bir anda 10 – 20 yaş gençleşen Songül Karlı, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Gençleşip güzelleşen Songül Karlı, konuk olarak katıldığı bir programda öyle açıklamalara yer verdi ki, tüyler ürperdi! Peki, Songül Karlı neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.