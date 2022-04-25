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25 Nis 2022 - 12:04

Acun Ilıcalı Affetti, Milyonlar Donakaldı! Semih Öztürk Yeniden Sahnede! Artık Onun Zamanı... O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programında kısa bir süre önce kıyametler kopmuştu. Bir anda Semih Öztürk programdan çıkarılmıştı. Ekstra programını sadece Semih Öztürk için izleyenler ise şok içerisinde kalmıştı. Akılları yerinden eden bu durum sonrasında Semih Öztürk’ün yeniden ekranlara geleceği, o ismi araya sokarak çalışmaları hızlandırdığı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…