Acun Ilıcalı Affetti, Milyonlar Donakaldı! Semih Öztürk Yeniden Sahnede! Artık Onun Zamanı... O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programında kısa bir süre önce kıyametler kopmuştu. Bir anda Semih Öztürk programdan çıkarılmıştı. Ekstra programını sadece Semih Öztürk için izleyenler ise şok içerisinde kalmıştı. Akılları yerinden eden bu durum sonrasında Semih Öztürk’ün yeniden ekranlara geleceği, o ismi araya sokarak çalışmaları hızlandırdığı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve takım karışıklığı yapılmıştı. Dengeleri değiştiren bu durum sonrasında gözler Semih Öztürk’e çevrilmişti. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve Semih Öztürk’ün ekranlara döndüğü ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar….
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.