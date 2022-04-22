İnsanların hayata karşı birtakım sorumlulukları olsa da bu listede yer alan burçlar için bu sorumlulukları aldığını söylemek çok zor oluyor. Tam aksine hayatı adeta tespih yapıp, sallıyor olan bu burçlar, gününü gün etmek konusunda ortaya inanılma iyi bir iş koyuyor! Peki, hayatı tespih yapıp sallayan burçlar hangisidir! İşte gününü gün eden o burçlar…

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