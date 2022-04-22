Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar…

Bir süredir hayatında biri olduğu ve bir meslektaşı ile birlikte olduğu iddia edilen Engin Akyürek, sevgilisini magazin basınından sır gibi saklıyordu. Öyle ki, ekranların yakışıklı ismi Engin Akyürek’in sır gibi sakladığı sevgilisi ile evlenmeye karar verdiği dahi iddia edilmişti. Bu gelişmelerin üzerine Engin Akyürek’in o isimle olduğunun iddia edilmesi, herkesi bir hayli şaşkına çevirdi! Peki, Engin Akyürek'in sevgilisi kim? İrem Helvacıoğlu kim, aslen nereli, kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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