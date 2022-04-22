Bu sezonun giderek sonuna yaklaşan televizyon kanalları, dur durak bilmeyen dizilerini seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. O dizilerden biri olan İyilik ise, önümüzdeki hafta itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Tanıtım fragmanının yayınlanmasından bu yana televizyon izleyicisinin yakından takip ettiği yapımlardan biri haline gelen İyilik isimli diziye dair sorulan sorular ise, yavaş yavaş yanıt bulur hale geliyor! Peki, İyilik dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İyilik dizisi uyarlama mı? İşte İyilik dizisinin konusu ve oyuncuları...

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