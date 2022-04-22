Serenay Sarıkaya Asgari Ücretli Vatandaşa Tokat Gibi Çarptı! 3 Parça Eşyasının Fiyatı Cümle Alemi Delirtti! “Senin Yağ Fiyatlarından Haberin Var Mı?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerin biri olan Serenay Sarıkaya, asgari ücretli vatandaşa tokat gibi çarptı! 3 parça eşyasına servet ödeyen Serenay Sarıkaya, toplamda ödediği parayla cümle alemi delirtti. Birçok kişi sadece 3 parça eşya için verdiği paraya tepkide bulunarak; “Senin yağ fiyatlarından haberin var mı?” yorumları arka arkaya yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda Şahmeran dizisiyle ekranlara gelecek olan Serenay Sarıkaya’nın dizi setinde sorunlar yaşadığı biliniyordu. Zor günleri sevgilisiyle birlikte atlatan Serenay Sarıkaya, dengelerin değişmesine neden olacak kıyafet parası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ne 10 bin, ne 20 bin lira ödeyen Seray Sarıkaya’nın 200 bin lirayı aşan bir ücret ödediği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.