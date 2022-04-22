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22 Nis 2022 - 11:55

Serenay Sarıkaya Asgari Ücretli Vatandaşa Tokat Gibi Çarptı! 3 Parça Eşyasının Fiyatı Cümle Alemi Delirtti! “Senin Yağ Fiyatlarından Haberin Var Mı?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerin biri olan Serenay Sarıkaya, asgari ücretli vatandaşa tokat gibi çarptı! 3 parça eşyasına servet ödeyen Serenay Sarıkaya, toplamda ödediği parayla cümle alemi delirtti. Birçok kişi sadece 3 parça eşya için verdiği paraya tepkide bulunarak; “Senin yağ fiyatlarından haberin var mı?” yorumları arka arkaya yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…