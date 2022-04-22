Kardeşlerim Dizisinde O İsimlerin Hayatı Durdu! Emir’in Sonu Ortaya Çıktı; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Asiye Hıçkırıklara Boğulacak!
İlgiyle takip edilen ATV yapımlarından biri olan Kardeşlerim dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçti. Bu cumartesi ekranlara gelecek olan 49. bölümü için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Kardeşlerim dizisi, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla ise seyircisine şimdiden nefesini tutturmaya başladı. İşte Kardeşlerim dizisi ile ilgili son detaylar...
İlgiyle takip edilen ATV yapımlarından biri olan Kardeşlerim dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçti. Bu cumartesi ekranlara gelecek olan 49. bölümü için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Kardeşlerim dizisi, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla ise seyircisine şimdiden nefesini tutturmaya başladı. Oğulcan ve Ömer’in akıbetinin belli olacağı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüne damga vuran ise, Emir’in akıbeti oldu! Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor? Kardeşlerim dizisinin son bölümünde ne oldu? Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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22 Nis 2022 - 12:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.