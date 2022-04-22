- 22 Nis 2022 - 12:08 G: 22 Nis 2022 - 12:19

Kardeşlerim Dizisinde O İsimlerin Hayatı Durdu! Emir’in Sonu Ortaya Çıktı; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Asiye Hıçkırıklara Boğulacak!

İlgiyle takip edilen ATV yapımlarından biri olan Kardeşlerim dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçti. Bu cumartesi ekranlara gelecek olan 49. bölümü için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Kardeşlerim dizisi, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla ise seyircisine şimdiden nefesini tutturmaya başladı. İşte Kardeşlerim dizisi ile ilgili son detaylar...

İlgiyle takip edilen ATV yapımlarından biri olan Kardeşlerim dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçti. Bu cumartesi ekranlara gelecek olan 49. bölümü için tüm hazırlıklarını tamamlamış olan Kardeşlerim dizisi, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla ise seyircisine şimdiden nefesini tutturmaya başladı. Oğulcan ve Ömer’in akıbetinin belli olacağı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüne damga vuran ise, Emir’in akıbeti oldu! Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor? Kardeşlerim dizisinin son bölümünde ne oldu? Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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22 Nis 2022 - 12:08 - Dizi Haberleri

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