Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sebze – Meyve, Temel Gıda Ürünleri Etikette Yarılandı! Kilo Kilo Satılmaya Başlandı!
Ramazan ayını indirimleri ile geçirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Ramazan Bayramı’nı da indirimleriyle karşılıyor. Bayramda sofralar dolsun diye harekete geçmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, fiyatlarına adeta dibe çekmiş bulunuyor. İşte Tarım Kredi Marketlerdeki son fiyat durumu...
Ramazan ayını indirimleri ile geçirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Ramazan Bayramı’nı da indirimleriyle karşılıyor. Bayramda sofralar dolsun diye harekete geçmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, fiyatlarına adeta dibe çekmiş bulunuyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ucuz mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirim kataloğunda ne var? İşte, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri güncel indirimleri…
22 Nis 2022 - 12:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.