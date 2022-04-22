Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sebze – Meyve, Temel Gıda Ürünleri Etikette Yarılandı! Kilo Kilo Satılmaya Başlandı!

Ramazan ayını indirimleri ile geçirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Ramazan Bayramı’nı da indirimleriyle karşılıyor. Bayramda sofralar dolsun diye harekete geçmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, fiyatlarına adeta dibe çekmiş bulunuyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ucuz mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirim kataloğunda ne var? İşte, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri güncel indirimleri…