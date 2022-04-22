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22 Nis 2022 - 12:27

Survivor Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Dayak Skandalından Sonra Ogeday Lafı 12’den Vurdu! Büyük Kavganın Fitili Ateşlendi… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı ve Ogeday Girişken resmen birbirine girdi. Nisa Bölükbaşı’nın Barış Murat Yağcı’nın kendisine dayak attığına dair iddialarda bulunmasının ardından Ogeday Girişken, lafı 12’den vurdu! Büyük kavganın fitili ateşlenirken; milyonlarda “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…