Survivor Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Dayak Skandalından Sonra Ogeday Lafı 12’den Vurdu! Büyük Kavganın Fitili Ateşlendi… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı ve Ogeday Girişken resmen birbirine girdi. Nisa Bölükbaşı’nın Barış Murat Yağcı’nın kendisine dayak attığına dair iddialarda bulunmasının ardından Ogeday Girişken, lafı 12’den vurdu! Büyük kavganın fitili ateşlenirken; milyonlarda “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yaşanan son takım mücadelesinin kazananı Ünlüler olmuştu. Oyun sonrasında Barış Murat Yağcı’nın Ogeday Girişken’in yanına gitmesi dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.