- 30 Nis 2022 - 20:40

Sigaraya Fiyatlarına Tam Tamına 5 TL Zam Haberi! Parliament, Marlboro, Camel Ve Winston İçicilere Kabus Gibi Haber! Tarih Verildi, Cüzdanlar Yanacak!

Tütün ve tütün ürünleri tüketen vatandaşların yanı sıra market ve tekel bayilerinin de yakından takip ettiği konulardan biri olan sigara zammı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında getirilen vergi zammının ardından yeniden merak edilir hale geldi. Zam veya indirim alıp almayacağı ile bir hayli merak edilir hale gelmiş olan sigara markalarının son fiyatı da nihayet netleşti. İşte Güncel sigara fiyatları...

Tütün ve tütün ürünleri tüketen vatandaşların yanı sıra market ve tekel bayilerinin de yakından takip ettiği konulardan biri olan sigara zammı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında getirilen vergi zammının ardından yeniden merak edilir hale geldi. Zam veya indirim alıp almayacağı ile bir hayli merak edilir hale gelmiş olan sigara markalarının son fiyatı da nihayet netleşti! Peki, sigara zammı var mı, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Nisan 2022 sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? İşte, detaylar…

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL

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30 Nis 2022 - 20:40 - Yaşam

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