- 22 Nis 2022 - 12:35 G: 22 Nis 2022 - 12:39

Sigaraya Tam Tamına 5 Lira Zam! Parliament, Marlboro, Camel Ve Winston İçicilere Kabus Gibi Haber! Tarih Verildi, Cüzdanlar Yanacak!

Tütün ve tütün ürünleri tüketen vatandaşların yanı sıra market ve tekel bayilerinin de yakından takip ettiği konulardan biri olan sigara zammı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında getirilen vergi zammının ardından yeniden merak edilir hale geldi. Zam veya indirim alıp almayacağı ile bir hayli merak edilir hale gelmiş olan sigara markalarının son fiyatı da nihayet netleşti. İşte Güncel sigara fiyatları...

Tütün ve tütün ürünleri tüketen vatandaşların yanı sıra market ve tekel bayilerinin de yakından takip ettiği konulardan biri olan sigara zammı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında getirilen vergi zammının ardından yeniden merak edilir hale geldi. Zam veya indirim alıp almayacağı ile bir hayli merak edilir hale gelmiş olan sigara markalarının son fiyatı da nihayet netleşti! Peki, sigara zammı var mı, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Nisan 2022 sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

22 Nis 2022 - 12:35 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sebze – Meyve, Temel Gıda Ürünleri Etikette Yarılandı! Kilo Kilo Satılmaya Başlandı! mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sebze – Meyve, Temel Gıda Ürünleri Etikette Yarılandı! Kilo Kilo Satılmaya Başlandı!
Tarım Kredi Market ve TMO Market Birleşti Ortak İndirimli Satışlar Başladı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Birleşti Ortak İndirimli Satışlar Başladı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
PTT AVM’de Ayçiçek Yağı Fiyatına Özel İndirim Yaptı! İşte Online TMO Ayçiçek Yağı, Komili, Bir Yağ Ve Bizim Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
PTT AVM’de Ayçiçek Yağı Fiyatına Özel İndirim Yaptı! İşte Online TMO Ayçiçek Yağı, Komili, Bir Yağ Ve Bizim Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri… mask
Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri…
Bankalar Ramazan Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 1 Mayıs 2022 Arefe Günü Bankalar Açık Mı? mask
Bankalar Ramazan Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 1 Mayıs 2022 Arefe Günü Bankalar Açık Mı?
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi! mask
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi!
Ankaralılara Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankaralılara Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
YHT Hızlı Tren Güncel Bilet Fiyatlarına Zam Geldi! Ankara – İstanbul, Ankara – Konya, Ankara Eskişehir YHT Kaç Lira Oldu! 60 TL, 67 TL, 151 TL Lira… mask
YHT Hızlı Tren Güncel Bilet Fiyatlarına Zam Geldi! Ankara – İstanbul, Ankara – Konya, Ankara Eskişehir YHT Kaç Lira Oldu! 60 TL, 67 TL, 151 TL Lira…
Güncel Tüp Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Yeni Fiyatlar Şok Etti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları mask
Güncel Tüp Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Yeni Fiyatlar Şok Etti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
Tarım Kredi Market Fiyatları Dibe Çekti! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 35 TL, 69 TL, 99 TL, 145 TL'ye Düştü! Böyle Fiyat Ne Görüldü Ne Duyuldu… “Yok Artık” mask
Tarım Kredi Market Fiyatları Dibe Çekti! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 35 TL, 69 TL, 99 TL, 145 TL'ye Düştü! Böyle Fiyat Ne Görüldü Ne Duyuldu… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sebze – Meyve, Temel Gıda Ürünleri Etikette Yarılandı! Kilo Kilo Satılmaya Başlandı! mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sebze – Meyve, Temel Gıda Ürünleri Etikette Yarılandı! Kilo Kilo Satılmaya Başlandı!
Survivor Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Dayak Skandalından Sonra Ogeday Lafı 12’den Vurdu! Büyük Kavganın Fitili Ateşlendi… “Yok Artık!” mask
Survivor Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Dayak Skandalından Sonra Ogeday Lafı 12’den Vurdu! Büyük Kavganın Fitili Ateşlendi… “Yok Artık!”
Kardeşlerim Dizisinde O İsimlerin Hayatı Durdu! Emir’in Sonu Ortaya Çıktı; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Asiye Hıçkırıklara Boğulacak! mask
Kardeşlerim Dizisinde O İsimlerin Hayatı Durdu! Emir’in Sonu Ortaya Çıktı; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Asiye Hıçkırıklara Boğulacak!
İyilik Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Başlayacak? İyilik Dizisi Uyarlama Mı? İşte İyilik Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları... mask
İyilik Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Başlayacak? İyilik Dizisi Uyarlama Mı? İşte İyilik Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları...
Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar… mask
Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar…
Hayatı Tespih Yapıp Sallayan Burçlar Hangisidir! İşte Gününü Gün Eden O Burçlar… mask
Hayatı Tespih Yapıp Sallayan Burçlar Hangisidir! İşte Gününü Gün Eden O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status