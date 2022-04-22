Sigaraya Tam Tamına 5 Lira Zam! Parliament, Marlboro, Camel Ve Winston İçicilere Kabus Gibi Haber! Tarih Verildi, Cüzdanlar Yanacak!

Tütün ve tütün ürünleri tüketen vatandaşların yanı sıra market ve tekel bayilerinin de yakından takip ettiği konulardan biri olan sigara zammı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında getirilen vergi zammının ardından yeniden merak edilir hale geldi. Zam veya indirim alıp almayacağı ile bir hayli merak edilir hale gelmiş olan sigara markalarının son fiyatı da nihayet netleşti! Peki, sigara zammı var mı, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Nisan 2022 sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? İşte, detaylar…

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