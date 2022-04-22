Emekli Vatandaşa Temmuz Zammı Müjdesi! Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı; İmzaların Atılması An Meselesi! Geçim Derdi Bitiyor…
Enflasyon karşısında maaşı günden güne erimeye devam eden memur ve emekli vatandaşların tamamı, şimdilerde gözünü kulağını temmuz ayı zammına çevirdi. Bir süredir ortaya çıkan enflasyon oranlarından yola çıkarak hesaplamalar yapan uzmanlar, tahminlerini ortaya koyarken; TÜİK ve Merkez Bankası’ndan açıklanan rakamlar, zammı netleştirdi. İşte Emeklilerin alacağı zam detayları...
Enflasyon karşısında maaşı günden güne erimeye devam eden memur ve emekli vatandaşların tamamı, şimdilerde gözünü kulağını temmuz ayı zammına çevirdi. Bir süredir ortaya çıkan enflasyon oranlarından yola çıkarak hesaplamalar yapan uzmanlar, tahminlerini ortaya koyarken; TÜİK ve Merkez Bankası’ndan açıklanan rakamlar, zammı netleştirdi! Peki; 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin zamlı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…
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22 Nis 2022 - 13:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.