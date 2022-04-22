- 22 Nis 2022 - 13:10 G: 22 Nis 2022 - 13:13

Emekli Vatandaşa Temmuz Zammı Müjdesi! Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı; İmzaların Atılması An Meselesi! Geçim Derdi Bitiyor…

Enflasyon karşısında maaşı günden güne erimeye devam eden memur ve emekli vatandaşların tamamı, şimdilerde gözünü kulağını temmuz ayı zammına çevirdi. Bir süredir ortaya çıkan enflasyon oranlarından yola çıkarak hesaplamalar yapan uzmanlar, tahminlerini ortaya koyarken; TÜİK ve Merkez Bankası’ndan açıklanan rakamlar, zammı netleştirdi. İşte Emeklilerin alacağı zam detayları...

Enflasyon karşısında maaşı günden güne erimeye devam eden memur ve emekli vatandaşların tamamı, şimdilerde gözünü kulağını temmuz ayı zammına çevirdi. Bir süredir ortaya çıkan enflasyon oranlarından yola çıkarak hesaplamalar yapan uzmanlar, tahminlerini ortaya koyarken; TÜİK ve Merkez Bankası’ndan açıklanan rakamlar, zammı netleştirdi! Peki; 2500, 3293, 6429 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur, SSK ve Bağkur Emeklilerin zamlı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…

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22 Nis 2022 - 13:10 - Yaşam

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