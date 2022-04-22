ŞOK Market Bim Market’e Resti Çekti! Sadece 1 Gün Sonra Raflar Bomboş Kalacak! Mobilyalar Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor!
Hem Ramazan Bayramı’nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için çok sayıda ürününü indirime sokan ŞOK marketleri, yayınladığı 23 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşların tüm dikkatini üzerine çekmeyi bir kez daha başardı! İşte güncel indirimler ve detaylı fiyatlar...
Hem Ramazan Bayramı’nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için çok sayıda ürününü indirime sokan ŞOK marketleri, yayınladığı 23 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşların tüm dikkatini üzerine çekmeyi bir kez daha başardı! Peki, ŞOK marketlerinde bu haftaki indirimli ürünler neler? ŞOK marketleri 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda ne var, kaç TL? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
22 Nis 2022 - 13:12 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.