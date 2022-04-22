ŞOK Market Bim Market’e Resti Çekti! Sadece 1 Gün Sonra Raflar Bomboş Kalacak! Mobilyalar Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor!

Hem Ramazan Bayramı’nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için çok sayıda ürününü indirime sokan ŞOK marketleri, yayınladığı 23 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşların tüm dikkatini üzerine çekmeyi bir kez daha başardı! Peki, ŞOK marketlerinde bu haftaki indirimli ürünler neler? ŞOK marketleri 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda ne var, kaç TL? İşte, detaylar…

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