Seda Sayan Oğlunun Darbesinden Sonra O İsimden Şok Yorum Aldı! Düğününe Bile Katılmayacaktı; Perde Arkasını Anlattı!
Sevgililer gününde aynı programda yer aldığı solist Çağlar Ökten’den evlilik teklifi alan Seda Sayan, yedinci kez nikah masasına oturmak için hazırlıklarına başladı. 7 Mayıs 2022 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da kıyılacak olan bir nikah ile bir kez dünya evine girmeye hazırlanan Seda Sayan’ın yakın arkadaşı Safiye Soyman ise, arkadaşının yeni ilişkisi hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu! İşte detaylar...
Sevgililer gününde aynı programda yer aldığı solist Çağlar Ökten’den evlilik teklifi alan Seda Sayan, yedinci kez nikah masasına oturmak için hazırlıklarına başladı. 7 Mayıs 2022 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da kıyılacak olan bir nikah ile bir kez dünya evine girmeye hazırlanan Seda Sayan’ın yakın arkadaşı Safiye Soyman ise, arkadaşının yeni ilişkisi hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu! Peki, Safiye Soyman Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten ile ilgili ne dedi? Safiye Soyman, Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasındaki yaş farkını nasıl değerlendirdi? İşte, detaylar…
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22 Nis 2022 - 13:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.