Seda Sayan Oğlunun Darbesinden Sonra O İsimden Şok Yorum Aldı! Düğününe Bile Katılmayacaktı; Perde Arkasını Anlattı!

Sevgililer gününde aynı programda yer aldığı solist Çağlar Ökten’den evlilik teklifi alan Seda Sayan, yedinci kez nikah masasına oturmak için hazırlıklarına başladı. 7 Mayıs 2022 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da kıyılacak olan bir nikah ile bir kez dünya evine girmeye hazırlanan Seda Sayan’ın yakın arkadaşı Safiye Soyman ise, arkadaşının yeni ilişkisi hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu! Peki, Safiye Soyman Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten ile ilgili ne dedi? Safiye Soyman, Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasındaki yaş farkını nasıl değerlendirdi? İşte, detaylar…

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