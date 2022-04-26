Kerem Bürsin’in Hande Erçel’e Evlilik Darbesi! Biricik Aşkına Haykırdı; “Sana Aşığım” Diye Ortalığı İnletti! Nikahlarına Ramak Kaldı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkisi resmen çıkmaza girdi. Kerem Bürsin’den gelen evlilik darbesi şok içerisinde bıraktı! Aşkını adeta haykıran Kerem Bürsin, resmen sözleriyle “Sana aşığım” dedi! Yeni kız arkadaşlarıyla nikahlarına ramak kalan Kerem Bürsin hayranlarını şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizsinde büyük bir kitleye ulaşan Kerem Bürsin, Hande Erçel’le birlikte bir aşka başlamışlardı. Hande Erçel’den ayrıldıktan sonra yen bir aşka yelken açtığı bilinen Kerem Bürsin, Hande Erçel’in tüm izlerini sildiğini resmen gösterdi. Dengeleri değiştiren Kerem Bürsin’den skandal bir açıklama geldi! Peki, Kerem Bürsin neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.