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26 Nis 2022 - 17:32

Kerem Bürsin’in Hande Erçel’e Evlilik Darbesi! Biricik Aşkına Haykırdı; “Sana Aşığım” Diye Ortalığı İnletti! Nikahlarına Ramak Kaldı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkisi resmen çıkmaza girdi. Kerem Bürsin’den gelen evlilik darbesi şok içerisinde bıraktı! Aşkını adeta haykıran Kerem Bürsin, resmen sözleriyle “Sana aşığım” dedi! Yeni kız arkadaşlarıyla nikahlarına ramak kalan Kerem Bürsin hayranlarını şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…